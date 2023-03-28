



Резервисты приостанавливают протесты против правовой реформы

Протестное движение резервистов "Братья по оружию" объявили о приостановке демонстраций против правовой реформы после вчерашнего заявления премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



Об этом сообщает 13-й канал израильского ТВ.



"На этой неделе должен был быть принят закон по поводу комиссии о назначении судей, который уничтожил бы израильскую демократию. Мы остановили это", - сказано в заявлении.



По словам резервистов, премьер-министр объявил об отсрочке "государственного переворота", однако они не верят его словам.



"Мы дадим время для переговоров, но продолжим организовываться и готовиться. Повторяем и подчеркиваем: мы готовы возобновить протест в короткие сроки. "Братья по оружию" немедленно и в полную силу возобновят акции протеста, если выяснится, что время переговоров цинично используется для дальнейшего ущерба демократии", - добавили резервисты.



Ранее о приостановке забастовки объявили пилоты резерва ВВС, подчеркнув, что возвращаются к обычному графику тренировок.

