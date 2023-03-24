



Резервисты о словах Нетаниягу: когда он остановится, тогда и мы

Резервисты из протестной организации "Братья по оружию" прокомментировала заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу относительно отказников, которое он сделал в Лондоне.



"Когда он остановится, тогда и мы остановимся. Наконец-то Нетаниягу осознал, что без ЦАХАЛа нет страны", - сказано в заявлении.



По словам представителей протестной организации, пора остановить "ускоренный путь к диктатуре".



"Мы полны решимости. Обострится ли протест на следующей неделе, зависит от него", - добавили они.

