



Резервисты: Нетаниягу разрушает национальную безопасность

Резервисты гневно отреагировали на телетрансляцию, в которой премьер-министр Нетаниягу заявил об опасности, которую представляют их угрозы отказаться от несения службы. Резервисты ответили, что это премьер-министр и его правительство угрожают национальной безопасности, пишет The Times of Israel.



Комментарии Нетаниягу, опубликованные 13 каналом в среду, были озвучены во время встречи с юридическими советниками и государственным прокурором Амитом Айсманом. Последний пояснил премьер-министру, что все призывы об отказе расследуются в каждом конкретном случае.



"Я не могу представить себе ничего более серьезного, чем организация массовых усилий по нарушению закона... Это немыслимо... Это наносит ущерб телу государства, национальной безопасности", - кричал Нетаниягу.



В четверг выпускники специальных разведывательных подразделений заявили, что Нетаниягу "понимает, что он, и только он, демонтирует страну и оборонный институт. Не надо говорить с нами о "государственной безопасности", когда вы рветесь к диктатуре российского или иранского образца".



Отдельная группа выпускников разведывательного управления заявила, что комментарии Нетаниягу “показывают, что он понимает ущерб безопасности в результате действий правительства. В его руках ответственность за государственную безопасность”.



Большая протестная группа резервистов “Братья по оружию” заявила, что Нетаниягу “лично разрушает национальную безопасность и отношения с США… Он должен немедленно остановить принятие законов, которые раздирают нацию, и признать тот факт, что народная армия может существовать только в условиях демократии”.



По сообщениям ивритских СМИ, в понедельник пилоты-резервисты встретились с главнокомандующим ВВС Томером Баром, предупредив его о возможных массовых отказах добровольно идти на службу, если правительство продолжит свое неоднозначное стремление реформировать судебную систему.



