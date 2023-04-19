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Резервисты: не выходите на протесты на кладбища в День памяти
19.04.2023 17:03 Алина Груднева

Резервисты: не выходите на протесты на кладбища в День памяти

Протестное движение "Братья по оружию", в которое входят резервисты, призвали граждан отказаться от демонстраций против правовой реформы на кладбищах в День памяти.

"В этот день памяти наши сердца будут с нашими братьями и сестрами по оружию, павшими в бою. Мы склоним перед ними головы, заплачем и обнимем семьи", - сказано в заявлении.

Резервисты призвали всех выступающих против правовой реформы отказаться от планов выйти на протесты в этот день.
 

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