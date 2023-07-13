



Резервисты - на гнев Нетаниягу: вы сами разрушаете страну

Резервисты ответили премьер-министру Биньямину Нетаниягу, который резко раскритиковал пилотов, пригрозивших отказом от службы.



"Он прекрасно понимает, что он и только он разрушает страну и оборонное ведомство. Не говорите нам о "государственной безопасности", когда сами стремитесь к диктатуре в российском или иранском стиле", - ответили они.



В свою очередь, группа выпускников АМАН отметила, что записи с Нетаниягу на ТВ "показывают, что он осознает ущерб безопасности в результате действий правительства".



"На нем лежит ответственность за безопасность", - сказали они.



Высказались также представители протестной группы "Братья по оружию" ("Ахим Бэ Нешек").



"Нетаниягу лично разрушает национальную безопасность и отношения с США. Он должен немедленно остановить принятие законов, которые раздирают нацию, и признать тот факт, что армия может существовать только в условиях демократии", - сказали они.



Ранее 13-й канал обнародовал записи, на которых Нетаниягу резко реагирует на угрозы пилотов-отказников.



"Не могу представить себе более серьезного нарушения, чем организация массового отказа выполнять закон о воинской службе. Это просто уму непостижимо. Это наносит ущерб безопасности государства! Это не просто снижает какие-то наши возможности, это влияет на наш сдерживающий потенциал", - сказал он.

