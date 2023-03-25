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Резервисты - Галанту: безопасность Израиля теперь в руках Нетаниягу
25.03.2023 21:33 Алина Груднева

Резервисты - Галанту: безопасность Израиля теперь в руках Нетаниягу

Резервисты прокомментировали призыв министра обороны Йоава Галанта остановить законодательный процесс в рамках правовой реформы.

Заявление сделало протестное движение "Братство по оружию".

По их словам, теперь безопасность Израиля находится в руках премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

"Государственный переворот ставит под угрозу безопасность Израиля! Мы приветствуем слова Галанта, но пока закон не будет остановлен, наша борьба будет обостряться. Премьер-министр должен ответить на призыв и немедленно остановить бедствие, отменив диктаторское законодательство. Без демократии нет армии", - сказано в заявлении.

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