



Резервисты - Галанту: безопасность Израиля теперь в руках Нетаниягу

Резервисты прокомментировали призыв министра обороны Йоава Галанта остановить законодательный процесс в рамках правовой реформы.



Заявление сделало протестное движение "Братство по оружию".



По их словам, теперь безопасность Израиля находится в руках премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



"Государственный переворот ставит под угрозу безопасность Израиля! Мы приветствуем слова Галанта, но пока закон не будет остановлен, наша борьба будет обостряться. Премьер-министр должен ответить на призыв и немедленно остановить бедствие, отменив диктаторское законодательство. Без демократии нет армии", - сказано в заявлении.