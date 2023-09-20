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Резервисты ЦАХАЛа в эфире шоу 60 minutes: Израиль бомбит детей
20.09.2023 11:24 Аркадий Бочаровский

Резервисты ЦАХАЛа в эфире шоу 60 minutes: Израиль бомбит детей

Три активиста движения Ахим Ле Нешек (Братья по оружию) выступили в эфире шоу 60 minutes канала CBS.

Активисты говорили о своих страхах превращения государства в “диктатуру” и “теократию”.

Среди прочего они сказали - на весь мир, что Израиль применяет современные вооружения “против детей”:

“Резервист Шира Этинг: Если вы хотите, чтобы пилоты могли летать и запускать бомбы и ракеты в дома, зная, что они могут убить детей, они должны быть очень уверены в людях, принимающих такие решения.

Резервист Рон Шерф: В их моральных ценностях.

Шира Этинг: Именно так”.

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