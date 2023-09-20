



Резервисты ЦАХАЛа в эфире шоу 60 minutes: Израиль бомбит детей

Три активиста движения Ахим Ле Нешек (Братья по оружию) выступили в эфире шоу 60 minutes канала CBS.



Активисты говорили о своих страхах превращения государства в “диктатуру” и “теократию”.



Среди прочего они сказали - на весь мир, что Израиль применяет современные вооружения “против детей”:



“Резервист Шира Этинг: Если вы хотите, чтобы пилоты могли летать и запускать бомбы и ракеты в дома, зная, что они могут убить детей, они должны быть очень уверены в людях, принимающих такие решения.



Резервист Рон Шерф: В их моральных ценностях.



Шира Этинг: Именно так”.