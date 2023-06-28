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Резервисты ВВС пригрозили отказаться от службы из-за правовой реформы
28.06.2023 14:21 Алина Груднева

Резервисты ВВС пригрозили отказаться от службы из-за правовой реформы

Более 110 резервистов израильских ВВС пригрозили отказаться от службы из-за правовой реформы.

"Сегодня мы заявляем, что если любой закон, являющийся частью правовой реформы, пройдет третье чтение Кнессета, мы будем вынуждены немедленно прекратить нашу добровольную службу в резерве", — сказано в письме.

Резервисты адресовали свое послание министру обороны Йоаву Галанту, начальнику штаба ЦАХАЛа Герци Халеви и командующему ВВС Томеру Бару.

"Продолжение законодательного процесса нанесет серьезный ущерб демократическому характеру Государства Израиль. Такое законодательство дает правительству неограниченную власть, без возможности сдерживания судебной властью, что приведет нас к точке не возврата. Мы не будем служить в армии недемократической страны", — предупредили резервисты.
 

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