



Резервист, получивший травму глаза во время протеста: не буду служить диктатуре

Полковник резерва израильских ВВС, который был ранен и нуждался в операции на глазах после применения водомета во время протеста против пересмотра судебной системы, заявил в пятницу, что он больше не будет добровольно служить в резерве, пообещав не служить под “диктатурой”, пишет The Times of Israel.



Уди Ори был ранен в правый глаз во время акции протеста в среду вечером, которая переросла в столкновения с полицией, пытавшейся разогнать несколько тысяч демонстрантов, блокирующих шоссе Аялон.



В интервью 13 каналу Ори развеял распространяемую в социальных сетях ложную историю о том, что он потерял глаз в результате травмы. “Это совершенно неверно. Операция прошла очень успешно”, — сказал он.



Ори до сих пор не видит правым глазом, но надеется, что его зрение восстановится после дополнительных операций.



Акция протеста в Тель-Авиве была одной из нескольких, проведенных по всей стране в среду после того, как начальник полиции Тель-Авива Амихай Эшед объявил о своей отставке.



Отвечая на вопрос, почему протест в среду закончился столкновениями с полицией, Ори назвал сочетание растущего разочарования среди протестующих, "когда они наблюдают, как другая сторона делает вещи, не принимая их во внимание", и влияние Бен-Гвира на полицию, которое, по его словам, заставило полицейских более жестко преследовать демонстрантов.



Ори отметил, что несмотря на то, что демонстрации были незаконными, во время предыдущих акций протеста они блокировали дороги, но не были разогнаны полицией с такой же силой.



Затем Ори сказал, что сообщил своему командиру, что больше не будет служить в резерве из-за решения правительства возобновить продвижение законодательства, направленного на ослабление судебной системы.



67-летний Ори несколько десятилетий летал на боевых вертолетах, пока ему не исполнилось 57 лет. Последние десять лет он служил в запасе на добровольной основе.



“Если здесь действительно будет диктатура, наши дети и внуки будут спрашивать нас, как же так получилось, что мы продолжали служить. Вы не можете служить диктатору”, — сказал он 13 каналу.



