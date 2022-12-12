



Ревизор Ликуда указал на изъяны при назначении спикера Кнессета

Ревизор Ликуда, адвокат Шай Галили, обратился к Биньямину Нетаниягу по поводу порядка голосования по выбору кандидата на должность временного спикера Кнессета. По его словам, решение было принято путем "неконтролируемого телефонного голосования, без проведения предварительного обсуждения и без возможности представить кандидатуры".



"Таким образом, - пояснил адвокат Галили, - в вашем поведении, по-видимому, имелся совещательный изъян, поскольку любое решение коллективного органа, не говоря уже о процедуре выбора, требует совместного сбора его членов и предварительного обсуждения с их участием, предшествующего проведению голосования по нему."

