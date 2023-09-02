



Reuters: США предоставят Украине снаряды с обедненным ураном

Администрация президента США Джо Байдена на следующей неделе объявит о первых поставках Киеву бронебойных снарядов с обедненным ураном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.



По данным агентства, такие снаряды войдут в новый пакет помощи Украине. В зависимости от того, что еще в него включат, этот пакет помощи будет стоить от 240 до 375 миллионов долларов, рассказал один из американских чиновников. По словам собеседников Reuters, стоимость и содержимое пакета помощи еще уточняются.



Один из источников агентства предположил, что наряды будут использоваться в американских танках Abrams, которые доставят в Украину в ближайшие недели.