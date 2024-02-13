



Reuters: Путин предлагал заморозить войну в Украине

Президент России Владимир Путин предлагал Соединенным Штатам заморозить войну в Украине в 2023 году.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на российские источники.



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По их словам, такое предложение он сделал в частных беседах через партнеров на Ближнем Востоке.



В частности, он предлагал заморозить войну в текущих границах, то есть оставив оккупированные украинские населенные пункты в руках РФ.



В США отвергли предложение Путина. В Вашингтоне заявили, что не готовы обсуждать этот вопрос.

