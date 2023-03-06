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Reuters: Армия Ливана открыла огонь по израильскому беспилотнику
06.03.2023 07:37 Наталья Богинская

Reuters: Армия Ливана открыла огонь по израильскому беспилотнику

Ливанская армия заявила в пятницу, что ее войска обстреляли израильский беспилотник, который пересек южное воздушное пространство Ливана, при этом беспилотник не был сбит, сообщает Reuters.

В заявлении ливанской армии говорится, что патруль проверял отдельный инцидент на юге, когда “беспилотник, принадлежащий Израилю, нарушил воздушное пространство Ливана”.

При этом источник в ливанских службах безопасности сообщил агентству, что сбить беспилотник им не удалось.
 

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