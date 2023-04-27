



Республиканцы показали ролик о вторжении Китая, чтобы дискредитировать Байдена

Президент США Джо Байден объявил, что будет баллотироваться на второй срок. Буквально через несколько часов Республиканский национальный комитет RNC выпустил противоречивую рекламу, содержащую изображения, сгенерированные искусственным интеллектом.



Реклама под названием "Бой Байдена" задает риторический вопрос: "Что, если международная напряженность обострится?". Видеоролик содержит поддельные изображения вторжения Китая на территорию Тайваня и другие картинки, сгенерированные ИИ, которые показывают закрытые банки и границы, "захваченные" "нелегалами".



Хотя мелкая оговорка в верхнем левом углу признает, что реклама "полностью построена на изображениях, созданных искусственным интеллектом", ролик создает тревожный прецедент, используя технологию нейросетей для иллюстрации спекулятивного видения вероятного будущего, которое может легко обмануть незнающих зрителей.



В RNC рассказали изданию Axios, что Комитет впервые создал видео, которое на 100% состоит из материалов искусственного интеллекта.



В преддверии президентских выборов 2020 года Facebook объявил, что запрещает и удаляет фейковые видео из-за опасений, что они могут ввести в заблуждение зрителей. Но компания так и не разъяснила, могут ли политики использовать контент, созданный искусственным интеллектом. Короче говоря, эта реклама, по мнению СМИ, создает основу для того, что может стать президентской гонкой, глубоко погрязшей в тактике дезинформации с помощью ИИ. Это может стать новой "точкой перегиба в и без того грязном мире политической рекламы”.