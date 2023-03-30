



Республиканцы критикуют Байдена за упреки Нетаниягу в связи с судебной реформой

Кандидат от республиканцев в Белом доме Никки Хейли и сенатор от Флориды Марко Рубио в среду раскритиковали президента США Джо Байдена за его упрек премьер-министру Биньямину Нетаниягу за весьма спорную судебную перестройку его правительства.

“Это возмутительно, что Джо Байден читает лекции Израилю по вопросу, который полностью касается их внутренних дел”, – написала Хейли в Twitter. “Мы бы не хотели, чтобы израильское правительство давило на Америку в вопросах, связанных с нашим Верховным судом, и оно этого не сделало бы. Мы должны позволить израильтянам решить это самим”.

Хейли, бывший губернатор Южной Каролины и посол ООН при администрации Дональда Трампа, уже давно рекламирует свою произраильскую позицию в рамках своей кампании по получению первого места в списке Республиканской партии на выборах 2024 года.



Сенатор от Флориды Марко Рубио, ранее выражавший беспокойство о ситуации с безопасностью на фоне судебной реформы, предположил, что комментарии Байдена представляют угрозу для Израиля.

“Если в эти и без того опасные дни Израиль подвергнется нападению со стороны “Хизбаллы”, ХАМАСа или Ирана, это произойдет потому, что Джо Байден решил вмешаться в израильскую политику”, – написал политик в Twitter.

Сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм, также выразившая недовольство этим планом, написала в серии твитов о разговоре с министром иностранных дел Эли Коэном, что “Израиль и Соединенные Штаты имеют неразрывную связь”.



Радикальный характер судебной реформы, продвигаемой правительством Нетаниягу, еще больше обострил отношения с США, которые уже прошли испытание из-за политики Израиля в отношении палестинцев.