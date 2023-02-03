



Республиканцы исключили Ильхан Омар из комитета Палаты представителей США

Как и обещал спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, Палата представителей США в четверг исключила демократку Ильхан Омар из Комитета по иностранным делам за антисемитские высказывания.



Палата представителей проголосовала 218–211 по партийному принципу за исключение Омар из Комитета по иностранным делам, а республиканцы сослались даже на замечания 2019 года, за которые депутат позже принесла свои извинения.



Омар, приехавшая в Соединенные Штаты в качестве беженки из Сомали, являлась единственным членом Конгресса африканского происхождения и одной из немногих женщин-мусульманок в Палате представителей. Она должна была стать главным демократом в подкомитете Африки комиссии по иностранным делам.



Вскоре после голосования лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис предпринял ответный шаг, заявив, что намерен назначить Омар на место в Бюджетном комитете, “где она будет защищать демократические ценности от правого экстремизма”.



За несколько минут до голосования Омар сказала: “Мое лидерство и голос не уменьшатся, если меня не будет в этом комитете, мой голос станет громче и сильнее”.