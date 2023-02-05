



Решение Регев вступило в силу, нагрузка на шоссе №1 снизилась



Сегодня, 5 февраля, вступило в силу решение министра транспорта Мири Регев согласно которому по маршруту общественного транспорта на шоссе №1 разрешается проезд одного водителя с одним пассажиром.



В результате нагрузка на дорогу, которая до сих пор была высокой, уменьшилась. Согласно данным Waze, по состоянию на 08:30 сегодняшнего утра на шоссе № 1 Восток, от развязки Латрун до Шаар Гай, наблюдалась средняя загруженность, средняя скорость движения составляла 39 км/ч, а расчетное время поездки - 6 минут.



Теперь, после вступления в силу изменений министра Регев, кажется, что ситуация возвращается к тому состоянию, в котором она была до открытия маршрута общественного транспорта - и нагрузка снижается с тяжелой до умеренной. Теперь по полосе для частных автомобилей можно проехать больше, но, скорее всего, это замедлит движение автобусов и общественного транспорта.