



Решение пробок в Йоше: утвержден миллионный бюджет на развитие дорог

В предстоящем государственном бюджете огромная сумма заложена на расширение трассы 60, которая пересекает Иудею и Самарию, и других дорог в регионе.



В среду была подписана часть, касающаяся сферы транспорта в государственном бюджете, и она содержит очень много преференций для жителей Йоша, и особенно для жителей Биньямина.



Министр финансов Бецалель Смотрич и министр транспорта Мири Регев вместе с главой совета Биньямин Исраэль Ганц сформулировали значительную бюджетную корзину для развития дорог в регионе. Это бюджетная инвестиция в дорожную инфраструктуру Йоша, так как ее фактически не было в поселении, и она основана на планах, подготовленных в последние годы.



Самый дорогой и значимый проект – расширение шоссе 60 от въезда в Иерусалим на пике Зеэв-Хизма через промзону Шеар-Биньямин, населенные пункты Офра и Али до перекрестка Рахлим. Дорога будет расширена до 3 полос в каждом направлении, где по одной полосе в каждом направлении будет выделено для общественного транспорта.



Из бюджета будет выделено более 1 миллиарда шекелей на выполнение работ на первом этапе, в то же время в бюджет заложено планирование северной части дороги, а после реализации этой части дальнейшее улучшение инфраструктуры будет заложено в бюджет в рамках пятилетнего плана по дорогам Йоша.



Кроме того, строительство шоссе 45, которое планируется проложить от района автозаправочной станции Кохав Яаков до Атарота (через поселок Каландия), также будет заложено в бюджет на сумму 300 миллионов шекелей. Совет Биньямина заявляет, что новое шоссе 45 сократит дорогу от Восточного Биньямина к 443, и оно находится на завершающей стадии планирования, и в ближайшее время можно будет начать его строительство.



Кроме того, в бюджете будет предусмотрено детальное планирование дороги, которая соединит населенные пункты Гуш-Талмоним с дорогой 443. Министр Смотрич и глава совета Бенджамина договорились, что дорога, на которой будут завершены процедуры планирования, будет заложена в бюджет для реализации.

