



Решение относительно расширения полномочий Бен-Гвира снова отложено

Третью неделю подряд правительственная комиссия откладывает принятие решения по законопроекту, который предоставит ультраправому министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру право отдавать приказ об административном задержании подозреваемых в совершении уголовных преступлений, помимо других расширенных полномочий.



Предложенный партией Бен-Гвира “Оцма Иегудит” для противодействия продолжающейся волне насильственных преступлений в арабских общинах, законопроект был раскритикован прокуратурой как “угроза демократии”, и, как говорят, против него выступила ШАБАК .



Министерский комитет по законодательству снова откладывает принятие решения на неделю, и ожидается, что законопроект будет включен в повестку дня комиссии в следующее воскресенье. Поддержка комитета значительно облегчила бы прохождение законопроекта через Кнессет.



Административное задержание является спорной практикой, когда подозреваемых сажают в тюрьму без предъявления обвинения, суда или гарантированного доступа к доказательствам против них на возобновляемый срок до шести месяцев. На практике подозреваемых могут держать под стражей практически бесконечно.



В настоящее время административное задержание является инструментом, зарезервированным за министром обороны для задержания подозреваемых в терроризме. Около 1000 палестинцев и небольшое количество израильтян-евреев находятся под административным арестом.



