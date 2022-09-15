



Решение Европарламента: Венгрия не является демократией

Венгрия больше не будет считаться демократией. Европейские ценности в этом государстве под системной угрозой, говорится в отчете Европарламента.



В документе указано, что Венгрия стала "избирательной автократией".



Решение Европарламента приняли 433 голосами. 123 депутата проголосовали против, 28 воздержались. Это символический выговор со стороны институтов ЕС в адрес Венгрии, но вряд ли за ним последует какое-то конкретное наказание.



Члены Европарламента перечислили проблемы Будапешта – от функционирования избирательной системы до судебной независимости. Высказывали опасения по поводу академической и религиозной свободы, а также прав уязвимых слоев населения.



"Мы глубоко сожалеем о том, что отсутствие решительных действий со стороны Евросоюза способствовало разрушению демократии, верховенства прав и основных свобод в Венгрии, превратив страну в гибридный режим избирательной автократии", – заявила депутат Европарламента от "Зеленых" Гвендолин Дельбос-Корфилд.