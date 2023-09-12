



Решение Бен-Гвира о свиданиях в тюрьмах заморожено

Решение министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира о сокращении количества свиданий для террористов в тюрьмах заморожено до окончания праздников.



"В октябре правительство проведет обсуждение по вопросу условий содержания заключенных в тюрьмах. До тех пор никаких изменений не будет", — сообщает канцелярия премьер-министра.



Тем временем, силы безопасности находятся в преддверии праздников в боевой готовности, ожидая возможных терактов и беспорядков.



Напомним, 3 сентября Бен-Гвир распорядился сократить количество допустимых свиданий в тюрьмах до одного в два месяца. Его решение вызвало критику. Министра предупредили, что это может привести к беспорядкам в тюрьмах, нападениям на надзирателей и всеобщей голодовке заключенных.