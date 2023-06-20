



Решают судьбу страны? Длинные очереди на выборах главы Ассоциации адвокатов





Сегодня утром, 20 июня, по всей стране открылись избирательные участки на выборах главы Ассоциации адвокатов, и на различных участках уже зарегистрированы более длинные очереди, чем раньше. В последние годы процент явки на выборах в Ассоциации был ниже тридцати процентов, но по оценке прессы, на этот раз ожидается скачок.



Интерес к выборам объясняется большим влиянием этого института на судебную систему. Именно Национальный совет Ассоциации выбирает двух из девяти членов комитета по назначению судей. Ввиду того, что членами комитета, с одной стороны, являются три судьи БАГАЦа, а с другой - три представителя от правительства и коалиции, вопрос о том, кто будет сотрудничать с представителями Ассоциации в комитете, кардинально повлияет на выбор судей в предстоящий срок.



В свете значения результатов выборов и Ассоциации, и его институты превратились в арену борьбы двух политических лагерей.



Наиболее бурная и творческая борьба идет вокруг роли главы Ассоциации, на которую на предстоящих выборах претендуют четыре кандидата. Левым кандидатом, который вел боевую и агрессивную линию Ассоциации против правовой реформы, является адвокат Амит Бахар. Аппарат Ассоциации полностью включился в борьбу, слившись при этом с наиболее радикальными факторами внутри лагеря протестов. Кандидатом правых является бывший глава Ассоциации Эфи Наве, “прославившейся” двумя громкими скандалами - “секс в обмен на назначения” и попыткой провести свою любовницу через аэропорт Бен-Гурион без загранпаспорта.

