



Решающий день: в БАГАЦе пройдет слушание об отмене основного закона

Во вторник, 12 сентября, 15 судей БАГАЦа должны собраться, чтобы рассмотреть петицию против основного закона и решить, выступают ли они против поправки, которая ограничивает применение “основания разумности” и является одним из компонентов правовой реформы.



Слушания начнутся в 9:00 и, скорее всего, продлятся до полудня.



Израильтяне будут внимательно следить за тем, в каком склоняются судьи. Решающее слушание состоялось после более чем девяти месяцев продолжительных массовых протестов и противодействия между коалицией и оппозицией.



У здания БАГАЦа ожидаются демонстрации, дороги возле него будут перекрыты. Истцы сегодня подадут свои аргументы против отмены основания разумности.



Сторонники коалиции утверждают, что суд не имеет права принимать решение по таким законам. Все министры, кроме трех, объявили, что в противном случае не примут решение БАГАЦа, если тот решит отменить поправку.







