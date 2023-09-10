



Решающий час: БАГАЦ обсудит отмену основного закона



Израиль - на пути к тяжелому конституционному кризису. Наступил решающий момент: во вторник, 11 сентября, в 09:00 утра пятнадцать судей БАГАЦа решат, признавать ли недействительной поправку к основному закону о суде. Поправка ограничивает применение “основания разумности” и является одним из компонентов правовой реформы.



Ожидается, что обсуждение будет проходить в течение всего дня, с 09:00 утра до ночи.



У здания суда пройдут демонстрации сторонников и противников правовой реформы, а дороги к зданию Верховного суда будут перекрыты с раннего утра в Иерусалиме.



В зале суда подавшие петиции представят свои аргументы против отмены основания разумности.



Среди подавших петиции: Движение за качество управления, Таль Орон, Ассоциация адвокатов Израиля, движение Омец и еще 32 заявителя.



После них ответят на петиции адвокат Илан Бомбах, представляющий интересы министра юстиции и правительства, и юридический советник Кнессета, выступающий против принятия петиции.



Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара, также ответит на петиции на этом этапе, но, в отличие от представителей правительства и Кнессета, она считает, что петиции должны быть приняты, а основной закон аннулирован.



Вердикт БАГАЦа не будет выдан на месте, и решение не будет принято в этот вечер, но будет интересно услышать различные позиции судей по этому вопросу, из которых можно будет сделать вывод, к чему склоняется суд.



Ожидается, что вердикт будет вынесен в течение ближайших трех месяцев, поскольку председатель Верховного суда Эстер Хают и судья Анат Барон должны уйти в отставку в октябре, и с этого момента у них будет три месяца на написание вердикта.



Спикер Кнессета Амир Охана, председатель Конституционной комиссии Симха Ротман и министр юстиции Ярив Левин не согласились пока однозначно ответить на вопрос, будут ли они уважать решение, отменяющее поправку к Основному закону, отменяющую основание разумности, - вот что прозвучало с различных площадок, где выступали эти трое



Если БАГАЦ отменит закон об ограничении основания разумности, а оппозиция и правительство не примут этот вердикт, Израиль окажется в ситуации тяжелого конституционного кризиса, подобного которому мы еще не видели.













