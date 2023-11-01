



"Репортеры без границ" подают жалобу на военные преступления

Организация "Репортеры без границ" (RSF) в среду, 1 ноября, заявила, что подала в Международный уголовный суд (МУС) жалобы на военные преступления.



Группа заявила, что военные преступления были совершены против палестинских журналистов в Газе и израильского журналиста в Израиле.



"Масштабы, серьезность и повторяющийся характер международных преступлений, направленных против журналистов, особенно в Газе, требуют приоритетного и немедленного расследования прокурором МУС", - говорится в заявлении генерального секретаря RSF Кристофа Делуара.



По данным RSF, с начала войны между Израилем и террористической организацией ХАМАС было убито 34 журналиста.