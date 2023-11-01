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"Репортеры без границ" подают жалобу на военные преступления
01.11.2023 20:03 Алина Груднева

"Репортеры без границ" подают жалобу на военные преступления

Организация "Репортеры без границ" (RSF) в среду, 1 ноября, заявила, что подала в Международный уголовный суд (МУС) жалобы на военные преступления.

Группа заявила, что военные преступления были совершены против палестинских журналистов в Газе и израильского журналиста в Израиле.

"Масштабы, серьезность и повторяющийся характер международных преступлений, направленных против журналистов, особенно в Газе, требуют приоритетного и немедленного расследования прокурором МУС", - говорится в заявлении генерального секретаря RSF Кристофа Делуара. 

По данным RSF, с начала войны между Израилем и террористической организацией ХАМАС было убито 34 журналиста.

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