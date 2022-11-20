



Ремонт Крымского моста будет завершен в ударные сроки

Строители завершили надвижку всех поврежденных пролетов автодорожной части Крымского моста, сообщает "Интерфакс".



Завершили надвижку всех 4-х пролетных строений Крымского моста. На правой стороне автодорожной части заменили четыре пролета. Первый и второй пролеты уже находятся в проектном положении, на них ведутся работы по устройству деформационных швов. Третий и четвертый пролет тоже в ближайшее время будут опущены в проектное положение, и начнем следующий этап работ", - пишет "Интерфакс".



Как уточнили в Росавтодоре, все пролетные строения займут свое проектное положение на следующей неделе, после этого специалисты приступят к восстановлению поврежденных инженерных систем. В конце ноября здесь начнется укладка нижнего слоя асфальтобетона. В декабре на этом участке будет уложено два слоя асфальтобетона, смонтировано барьерное ограждение и нанесена разметка, после чего движение по правой стороне автодорожной части будет восстановлено. Сейчас уже идет подготовка к ремонту левой стороны мостового полотна. С заводов-изготовителей началась поставка новых партий металлоконструкций, специалисты приступили к укрупнительной сборке пролетов.



Полное восстановление ливневой канализации, кабельных конструкций, освещения и других инженерных систем поврежденного участка планируется осуществить уже после открытия движения.



Российские СМИ утверждают, что сохранение производственных связей и наличие подготовленной промышленной базы позволили более, чем вдвое, сократить изначально намеченные сроки восстановления сооружения.



Открыть движение по отремонтированной автомобильной части моста планируют до 20 декабря.