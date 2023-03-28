“Религиозный сионизм” призывает запретить Герцогу быть посредником в переговорах
Высокопоставленный представитель партии “Религиозный сионизм” во вторник выразил возражения против того, чтобы президент Ицхак Герцог выступил посредником в переговорах между коалицией и оппозицией по достижению компромисса по капитальному перестройке израильской судебной системы.
Иегуда Вальд написал во вторник утром в Twitter, что президент капитулировал перед давлением противников судебной реформы, обвинив его в отказе от предложений коалиции провести смягченную реформу.
“Президенту уже были предложены проекты, но в конечном итоге он поддался давлению левых, а также волне отказов от службы в ЦАХАЛ, отверг все предложения и встал на сторону левых и анархистов”, – написал он.
Вальд обвинил президента, который публично предложил выступить посредником в переговорах между коалицией и оппозицией, в предвзятости в пользу противников плана правительства, добавив, что его поведение сделало его “частью проблемы”.
“Почему на этот раз все должно быть иначе? К сожалению, президент не объективен. Нам нужно провести переговоры и прийти к сбалансированной схеме, но без его участия. Он – часть проблемы, а не часть решения”, – считает Вальд.