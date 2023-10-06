



Религиозные войны Тель-Авива

Тель-Авив снова лихорадит. Некогда веселый и молодой город, начиная с Йом-Кипура, сотрясают религиозные распри.



Вообще, если обратиться к реалиям, то давайте вспомним, что средний возраст жителей Тель-Авива это 35 лет, что это “город, который не спит”, что там проходит ежегодный Парад гордости, что в Тель-Авиве просто бурлит жизнь и это по сути “светский центр Израиля”. В Тель-Авиве никогда не было место религиозным беспокойствам, учитывая смешанный состав проживающих, а также арабский Яффо под боком.



И вот, начиная с Йом-Кипура, в городе объявлен какой-то крестовый поход, но с элементами иудаизма, извините за каламбур. Беспокойный Тель-Авив потерял почву под ногами. Религиозный фанатизм вдруг оказался в самом сердце - на Дизенгофф. Совершенно внезапно поднялся вопрос, причем со старта, о раздельной молитве. Тема о том, почему это все должно происходить на Дизенгофф вообще пролетела как само собой разумеющееся. И в одно мгновение в общественных откуда-то появились перегородки, молящиеся и протестующие. И дело не в том, что это Израиль и ничего такого тут нет. Дело в том, что это Тель-Авив, и ничего такого тут не было ранее. Как-то все мирно уживались, молясь каждый в своей привычной общине, кто в Большой синагоге на Алленби, кто в Бейт Даниэль в Северном Тель-Авиве.



И вот вчера на Дизенгофф появился раввин Лео Ди, чья семья погибла в теракте. И ситуация обострилась еще больше. Протестующие стали мешать молящимся и даже толкать раввина Лео Ди. В итоге с осуждением вчерашнего поведения граждан выступили и Премьер-министр и Президент Израиля.

Нетаниягу, обратившись к протестующим сказал: “Нет предела ненависти и безумию. Как вам не стыдно!?”.



Ицхак Герцог обратился к обеим сторонам конфликта и сказал:” Препятствовать молитве – неприемлемо, молитва требует уважения. Мы с большой болью пережили ряд событий воспрепятствования молитве, событий, которые жгли сердце и были невообразимы и неприемлемы...Я призываю к внимательности, уважению и любви к Израилю и позволяю всем нам почувствовать праздник и радость. Не нужно никаких провокаций и драк. Давайте успокоимся и перестанем кричать и распускать руки”.

