



Религиозные сионисты: Нетаниягу уже назвал нам имя министра юстиции



Депутат от фракции религиозных сионистов Орит Струк прокомментировала застопорившиеся коалиционные переговоры из-за требования председателя ее партии Бецалеля Смотрича занять пост министра обороны



Она решительно отвергла утверждение, что ему предложили пост министра юстиции сказав об этом: "жалкое надувательство".



Струк предупредила: "Я слышал угрозу Нетаниягу, который думает пойти на выборы, если мы будем настаивать на портфеле министра безопасности. Электорат, который массово мобилизовался, чтобы стать правым, не простит ему такого, и я предлагаю ему не пытаться идти в этом направлении".



По поводу возможности получения Смотричем портфеля юстиции она сказала: "Я хочу прекратить жалкие обсуждения этого вопроса о министерстве юстиции - Нетаниягу уже сообщил нам, что он назначает Ярива Левина, и мы рассматриваем это назначение как очень желанное".