Новости » Политика
Религиозные сионисты: Нетаниягу уже назвал нам имя министра юстиции
20.11.2022 11:25 Аркадий Бочаровский

Религиозные сионисты: Нетаниягу уже назвал нам имя министра юстиции


Депутат от фракции религиозных сионистов Орит Струк прокомментировала застопорившиеся коалиционные переговоры из-за требования председателя ее партии Бецалеля Смотрича занять пост министра обороны

Она решительно отвергла утверждение, что ему предложили пост министра юстиции сказав об этом: "жалкое надувательство".

Струк предупредила: "Я слышал угрозу Нетаниягу, который думает пойти на выборы, если мы будем настаивать на портфеле министра безопасности. Электорат, который массово мобилизовался, чтобы стать правым, не простит ему такого, и я предлагаю ему не пытаться идти в этом направлении".

По поводу возможности получения Смотричем портфеля юстиции она сказала: "Я хочу прекратить жалкие обсуждения этого вопроса о министерстве юстиции - Нетаниягу уже сообщил нам, что он назначает Ярива Левина, и мы рассматриваем это назначение как очень желанное".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы