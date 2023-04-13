



Религиозной школе для девочек пришлось извиняться за расистское видео

Религиозная средняя школа для девочек, или ульпана , приносит извинения за расистское видео о Пуриме, снятое учащимися месяц назад, после того как оно было замечено СМИ и резко осуждено.



В ролике под названием "Что, если бы ульпана была мизрахи" показано, как ученицы 12 класса преимущественно ашкеназской ульпаны "Хорев" в Иерусалиме носят черные лица и демонстрируют хамское поведение, подражая ученицам сефардского происхождения.



Впоследствии школа удалила видео, заявив в своем заявлении, что его создание было "ошибкой". Она приносит извинения за содержание видео, добавляя, что оно "было сделано как сатира и пародия" и не отражает "Хорев" как учебное заведение, которое "искренне соединяет различные секты и части израильского общества".



Сообщается, что будет проведено обсуждения, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов.



Школьницы создавшие видеоролик, утверждают, что в нем содержатся "внутренние шутки", и он был сделан "из любви и уважения к традициям, музыке, культуре и образцам для подражания" евреев марокканского происхождения.