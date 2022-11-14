



Раввины — Смотричу: Требуй портфель министра обороны

Ведущая группа раввинов, связанных с Религиозной сионистской партией, в воскресенье вечером призвала лидера партии и депутата Кнессета Бецалеля Смотрича "недвусмысленно и бескомпромиссно настаивать на должности министра обороны".



Партия опубликовала заявление после встречи между Смотричем и группой раввинов, организованной раввином Хаимом Дракманом, главой ешивы и семинарий Бней Акива. Согласно заявлению, раввины объяснили, что причина настаивать на Министерстве обороны заключалась в том, чтобы "укрепить безопасность Израиля, дух ЦАХАЛа, предотвратить формирование палестинского государства и урегулировать заселение Иудеи и Самарии".



Раввины также потребовали, чтобы Смотрич настоял на том, чтобы министерства образования и по делам религии возглавили представители их партии, потому что "крайне важно, чтобы религиозные сионисты возглавили деятельность во имя еврейского характера страны в духе Торы Земли Израиля".



"Тора земли Израиля" — это фраза, обозначающая философию, сформулированную первым главным раввином Израиля Авраамом Исааком Хакоэном Куком, который рассматривает сионизм как начало процесса мессианского искупления.



Раввины также "лично призвали" избранного премьер-министра Биньямина Нетаниягу "признать силу, ценность и партнерство Религиозной сионистской партии, которая получила доверие более полумиллиона избирателей и 14 мест в Кнессете", говорится в заявлении.



Сообщается, что Нетаниягу не хочет, чтобы Смотрич был министром обороны, поскольку у "Ликуд" есть по крайней мере два высококвалифицированных кандидата — генерал-майор (в отставке) член Кнессета Йоав Галлант и бывший глава ШАБАК Ави Дихтер, в то время как Смотрич служил в ЦАХАЛе в течение 16 месяцев в "небоевой" роли и в остальном у него мало военного опыта.

