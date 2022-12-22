



Рекорд: в этому году в Израиль репатриировались 70 тысяч олим



70 тысяч новых репатриантов прибыли в Израиль в этом году из 95 различных стран, согласно данным Еврейского агентства, опубликованным утром 22 декабря. Это 23-летний рекорд по количеству новых иммигрантов, прибывших в Израиль. Для сравнения - в 2021 году в Израиль прибыло около 28 600 новых иммигрантов.



Большинство новых репатриантов прибыли в Израиль из стран бывшего Советского Союза, после вторжения России в Украину. Из данных, собранных до декабря, 37 364 человека прибыли из России, 14 680 - из Украины и 1 993 - из Беларуси. После начала войны Израиль начал операцию по репатриации евреев в Израиль, в сотрудничестве с Еврейским агентством, Министерством алии и абсорбции и Министерством иностранных дел.



3 500 иммигрантов приехали в Израиль из США и Канады в этом году с помощью организации "Нефеш Бэ Нефеш", 2 049 новых иммигрантов иммигрировали из Франции. 1 398 иммигрантов прибыли из Эфиопии в рамках операции "Цур Исраэль". 985 человек иммигрировали из Аргентины, 526 новых иммигрантов прибыли из Великобритании, 426 иммигрантов прибыли из Южной Африки и 356 - из Бразилии.



Около 27% - это молодые мужчины и женщины в возрасте 18-35 лет, в том числе врачи, инженеры и учителя. Около 24% репатриантов - дети и подростки в возрасте до 17 лет. 22% новых репатриантов - юноши и девушки в возрасте 36-50 лет, 14% репатриантов прибыли в Израиль в возрасте 51-64 лет, и еще 13% репатриантов - в возрасте 65 лет и старше.



Наряду с новыми репатриантами, в этом году в Израиль приехали еще 12 000 молодых еврейских женщин и мужчин из 60 стран, которые приняли участие в программах по лидерству, волонтерству и карьере. Еще 3500 общинных лидеров и профессионалов из 45 стран приняли участие в семинарах глобальной сети Еврейского агентства по повышению устойчивости общин JReady, которая была создана после кризиса коронавируса.



Председатель Еврейского агентства генерал-майор Дорон Алмог сказал: "Это был драматический год, который выразил ценность взаимных гарантий в еврейском народе и в течение которого Еврейское агентство работало над укреплением жизнестойкости еврейских общин, над расширением возможностей уязвимых слоев населения Израиля, над воспитанием десятков тысяч репатриантов, над спасением жизней на всей территории Украины - и над тем, чтобы привести репатриантов на безопасный берег в Израиле. Иммиграция в Израиль имеет жизненно важное значение для страны как на ценностном, так и на практическом уровне. Она выражает характер Израиля как государства всего еврейского народа и стратегическое партнерство между Израилем и еврейством диаспоры. Десятки тысяч репатриантов, приехавших сюда, укрепят мощь израильского общества и станут ключевым двигателем роста израильской экономики."