



Реконструкция дома, где родился Гитлер, начнется в октябре

Реконструкция дома, где родился Адольф Гитлер, начнется, как и планировалось, со 2 октября, сообщило в понедельник, 21 августа, Министерство внутренних дел Австрии, пишет онлайн-газета The Times of Israel.



После нескольких лет судебных тяжб правительство решило превратить дом в северном австрийском городе Браунау, где в 1889 году родился Гитлер, в полицейский участок с центром обучения правам человека.



Стремясь не допустить превращения здания на границе с Германией в неонацистскую святыню, в 2016 году правительство взяло ветхое здание под свой контроль.



Но австрийский режиссер Гюнтер Швайгер, который должен выпустить документальный фильм о доме в конце августа, заявил, что планы министерства относительно будущего использования дома ”всегда будут вызывать подозрения” в том, что они “соответствуют желаниям диктатора”.



В качестве доказательства Швайгер привел обнаруженную в местной газете статью от 10 мая 1939 года, в которой говорится, что Гитлер хотел, чтобы дом, где он родился, был превращен в офисы районных властей.



Превращение дома в полицейский участок будет означать административное использование, о котором диктатор всегда мечтал, сказал Швайгер на пресс-конференции в понедельник, 21 августа, призвав правительство пересмотреть свои планы.



Спорная реконструкция углового дома площадью 800 квадратных метров в настоящее время оценивается примерно в 20 миллионов евро и, как ожидается, будет завершена к 2025 году.



Полицейский участок должен заработать к 2026 году.



