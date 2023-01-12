



"Рекомендации юридических советников не обязательны к исполнению"



Депутат Кнессета Симха Ротман, возглавляющий комиссию по законности, распространил ночью законопроект юридических советниках, в котором говорится, что позиции юридических консультантов не являются обязательными, и что правительство будет выбирать, кто будет представлять его в судах.





Согласно законопроекту, тот, кто будет иметь право определять правовую позицию, - это не юридический советник, а само правительство. Таким образом, премьер-министр и каждый министр будут определять правовые позиции в рамках сферы своей исключительной ответственности.



В проекте закона четко и без кривотолков написано, что "юридическая консультация, данная правительству, не связывает его и не меняет для него правовую ситуацию".



Во избежание сомнений, в законопроекте прописано, что правительство, премьер-министр и любой министр правительства могут отвергнуть юридическую консультацию и действовать вопреки ей.