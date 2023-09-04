



Рейтинг внешней политики Израиля резко упал из-за дипломатических ошибок

Израиль получил низкую оценку по MITVIM – ежегодному индексу внешней политики Израильского института региональной внешней политики. Индекс составил 4,82 из 10.



В этом году отмечается 11-я итерация индекса внешней политики MITVIM, и Израиль набрал самый низкий балл за последние семь лет. Вопросы касались таких тем как:

Влияние внутренней политики правительства Израиля на международные отношения, как с точки зрения судебной реформы, так и политики в Иудее и Самарии.

Будущая нормализация отношений в арабском мире, особенно с Саудовской Аравией.

Прогресс Ирана в создании ядерного оружия.

Климатический кризис.

Растущее участие Китая в делах Ближнего Востока.

Политика Израиля в отношении войны в Украине.

“Опрос показывает значительный разрыв между отношением широкой общественности и поведением израильского правительства с точки зрения внешней политики”, – говорит доктор Хил Мурчиано, генеральный директор MITVIM. “Это самый низкий показатель за последние семь лет. Разрывы, которые выявляет исследование между общественным мнением и политикой правительства, отражаются в ряде важных национальных проблем, особенно в отношении палестинского вопроса”.



Почти четверть респондентов поставили Израилю 1 балл из 10 в области внешней политики, что в конечном итоге довело средний балл до 4,82 по сравнению с 5,53 в 2022 году.



Большинство – 61% – израильской общественности поддерживают нормализацию отношений с арабским миром для содействия миру с палестинцами, а 41% выступают за прекращение строительства еврейских поселений в Иудее и Самарии и эвакуацию существующих форпостов для нормализации отношений с Саудовской Аравией.



“Эти результаты позволяют охарактеризовать Кнессет 37-го созыва как “правительство политического меньшинства”, – заключил Мурчиано.



Опрос был проведен в конце июля Институтом Рафи Смита совместно с Фондом Фридриха Эберта среди 800 участников – мужчин, женщин, арабов и евреев. Заявленная погрешность составила 3,5%.