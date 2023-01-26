



Рейд ЦАХАЛа в Дженине: Нетаниягу созвал срочное совещание

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу созвал министров для совещания в рамках проведения оценки безопасности после рейда ЦАХАЛа в Дженине.



По данным пресс-службы канцелярии главы правительства, переговоры ведутся по телефону.



В онлйн-конференции участвуют министр обороны Йоав Галант, министр иностранных дел Эли Коэн, министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир.



Также на встрече присутствуют министр по стратегическим вопросам Рон Дермер, советник по нацбезопасности Цахи Анегби, глава ЦАХАЛа Герци Халеви, глава ШАБАКа Ронен Бар, глав полиции Коби Шабтай и другие.

