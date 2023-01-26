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Рейд ЦАХАЛа в Дженине: Нетаниягу созвал срочное совещание
26.01.2023 16:13 Алина Груднева

Рейд ЦАХАЛа в Дженине: Нетаниягу созвал срочное совещание

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу созвал министров для совещания в рамках проведения оценки безопасности после рейда ЦАХАЛа в Дженине.

По данным пресс-службы канцелярии главы правительства, переговоры ведутся по телефону.

В онлйн-конференции участвуют министр обороны Йоав Галант, министр иностранных дел Эли Коэн, министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир.

Также на встрече присутствуют министр по стратегическим вопросам Рон Дермер, советник по нацбезопасности Цахи Анегби, глава ЦАХАЛа Герци Халеви, глава ШАБАКа Ронен Бар, глав полиции Коби Шабтай и другие.
 

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