Реховот: полицейские сломали нос стороннику реформ
Проправительственный демонстрант заявил, что сотрудники полиции Израиля избили его полицейском фургоне после того, как он был арестован во время столкновения с протестующими против запланированной реорганизации судебной системы, сообщила в воскресенье газета "Гаарец".
Ицхак Йосеф де Брессер, 22 лет, получил перелом носа во время столкновения с полицейскими в прошлый четверг на перекрестке Билу недалеко от Реховота, говорится в сообщении.
Теперь он намерен подать жалобу в отдел внутренних расследований полиции.
В заявлении полиции говорится, что де Брессер оказал сопротивление при аресте и напал на полицейских.
Хотя де Брессер признал, что сопротивлялся офицерам, он сказал, что это было сделано в ответ на необоснованное нападение, и что он получил травму после того, как на него надели наручники.
Инцидент произошел в четверг, когда по всей стране проходили митинги против судебной реформы.
В Реховоте прошел митинг против планов правительства, а де Брессер и его соратники провели спонтанный контрпротест в поддержку реформ.
Полиция пыталась разнять обе стороны, но в какой-то момент между ними возникли потасовки. Антиправительственные демонстранты, которые были на митинге, заявили, что де Брессер и другие плевали в них - де Брессер отрицал это утверждение, но сказал, что выхватил знак у одного из участников акции против капремонта после того, как они отобрали знак у его группы.
Затем полиция задержала Де Брессера и одного из его спутников.
По словам де Брессера, полиция отобрала у его спутника мобильный телефон без объяснения причин.
"Тогда я понял, что нас не просто задержат", - сказал он.
Внутри полицейского фургона его попросили передать небольшую сумку, которая была при нем, на что он ответил отказом.
"Как только я отказался, пять полицейских набросились на меня на заднем сиденье машины: один душил меня двумя руками за шею, другой прижал колено к груди, третий схватил меня за ноги, а третий бил кулаками по лицу. Мне казалось, что я задыхаюсь", - сказал он.
В заявлении, переданном "Гаарец" полиция сообщила, что это был законный арест "гражданина, который совершил уголовное преступление, отказался от задержания и напал на сотрудников полиции с целью нанести ущерб их оперативной деятельности".
"Любое утверждение о поведении, отклоняющемся от допустимого, должно рассматриваться уполномоченными на то органами", - говорится в заявлении.
Адвокат де Брессера из правой группы юридической помощи "Хонену" сказал "Гаарец", что его клиент "провел ночь в тюрьме без необходимости, тем более, что он был ранен после того, как на него напали полицейские, за то что тот посмел их атаковать".