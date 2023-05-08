



Реховот: полицейские сломали нос стороннику реформ

Проправительственный демонстрант заявил, что сотрудники полиции Израиля избили его полицейском фургоне после того, как он был арестован во время столкновения с протестующими против запланированной реорганизации судебной системы, сообщила в воскресенье газета "Гаарец".



Ицхак Йосеф де Брессер, 22 лет, получил перелом носа во время столкновения с полицейскими в прошлый четверг на перекрестке Билу недалеко от Реховота, говорится в сообщении.



Теперь он намерен подать жалобу в отдел внутренних расследований полиции.



В заявлении полиции говорится, что де Брессер оказал сопротивление при аресте и напал на полицейских.



Хотя де Брессер признал, что сопротивлялся офицерам, он сказал, что это было сделано в ответ на необоснованное нападение, и что он получил травму после того, как на него надели наручники.



Инцидент произошел в четверг, когда по всей стране проходили митинги против судебной реформы.



В Реховоте прошел митинг против планов правительства, а де Брессер и его соратники провели спонтанный контрпротест в поддержку реформ.





Полиция пыталась разнять обе стороны, но в какой-то момент между ними возникли потасовки. Антиправительственные демонстранты, которые были на митинге, заявили, что де Брессер и другие плевали в них - де Брессер отрицал это утверждение, но сказал, что выхватил знак у одного из участников акции против капремонта после того, как они отобрали знак у его группы.



Затем полиция задержала Де Брессера и одного из его спутников.



По словам де Брессера, полиция отобрала у его спутника мобильный телефон без объяснения причин.



"Тогда я понял, что нас не просто задержат", - сказал он.



Внутри полицейского фургона его попросили передать небольшую сумку, которая была при нем, на что он ответил отказом.



"Как только я отказался, пять полицейских набросились на меня на заднем сиденье машины: один душил меня двумя руками за шею, другой прижал колено к груди, третий схватил меня за ноги, а третий бил кулаками по лицу. Мне казалось, что я задыхаюсь", - сказал он.



В заявлении, переданном "Гаарец" полиция сообщила, что это был законный арест "гражданина, который совершил уголовное преступление, отказался от задержания и напал на сотрудников полиции с целью нанести ущерб их оперативной деятельности".



אוקיי גבירותיי ורבותיי תכירו את יוסף יצחק דה ברעסר! זה הבחור שלטענת המפגינים תקף אותם ירק ובעט בשוטרים בחמישי האחרון ברחובות. להערכתי הוא עצור עדיין מאז. יוסף היה פעיל בולט מאד במפלגת צעירים בוערים של הדר מוכתר, אך לקח קשה את נפילת המפלגה ומאז ניתק קשר איתם, לקח תפנית מעניינת… pic.twitter.com/MgisHt4gNC — daniel amram - דניאל עמרם (@danielamram3) May 6, 2023

"Любое утверждение о поведении, отклоняющемся от допустимого, должно рассматриваться уполномоченными на то органами", - говорится в заявлении.Адвокат де Брессера из правой группы юридической помощи "Хонену" сказал "Гаарец", что его клиент "провел ночь в тюрьме без необходимости, тем более, что он был ранен после того, как на него напали полицейские, за то что тот посмел их атаковать".