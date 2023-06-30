



Региональные политики: Мятеж обрушил рейтинги Путина на 9–14%

После мятежа Евгения Пригожина уровень доверия Владимиру Путину упал на 9–14% в зависимости от региона России. Такие цифры были представлены 29 июня на видеосовещании российских региональных политиков, которое провел политический блок администрации президента РФ, возглавляемый Сергеем Кириенко. Об этом рассказали два участника совещания из регионов.



По их словам, после окончания мятежа было организовано социологическое “экспресс-исследование”, результаты которого и показали участникам видеосовещания. Текущий уровень доверия на совещании не назвали: по данным ВЦИОМ, в начале июня он составлял 78,9%; по информации “Левада-Центра” – 42%.



Один из участников совещания отмечает, что, согласно представленным данным, мятеж действительно не отразился на рейтингах “Единой России”, правительства и глав российских регионов. При этом вероятное падение уровня доверия Путину сравнимо с ситуацией после повышения пенсионного возраста в 2018 году: тогда этот показатель упал на 12% – однако этот процесс растянулся на несколько месяцев, а не дней.



По словам участников совещания, встреча потребовалась, чтобы “просигналить о падении”: “Надо действовать и надо с этим бороться”. Близкий к Кремлю источник отказался говорить о конкретных изменениях уровня доверия, но признал, что “проблемы есть”.



Бороться с этим политический блок Кремля планирует прямолинейно – с помощью “увеличения частоты” появления Путина на публике: “Будет больше контактов президента с народом, он будет появляться чаще” (после начала пандемии коронавируса Путин избегал личных контактов с теми, кто не прошел двухнедельный карантин).



Путин фактически самоустранился во время мятежа вагнеровцев. 24 июня он выступил с телеобращением, в котором обвинил Пригожина (не называя его фамилии) в “измене и предательстве”, но переговоры с главой ЧВК Вагнера формально возглавил Александр Лукашенко, который якобы добился прекращения восстания.



При этом в следующие дни Путин начал все активнее появляться на публике, что согласуется с заявлениями источников. Вечером 26 июня он снова выступил с экстренным обращением к нации, в котором поблагодарил россиян за “выдержку, сплоченность и патриотизм”. На следующий день Путин обратился к военным с крыльца Грановитой палаты в Кремле и заявил, что они “фактически остановили гражданскую войну”.