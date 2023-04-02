



Регев: закон о судебной реформе вернется в повестку дня с началом летней сессии

Министр транспорта от партии "Ликуд" Мири Регев заявила, что продвижение закона о пересмотре судебной системы возобновится, как только Кнессет начнет свою летнюю сессию.



"Как сказал премьер-министр Нетаниягу, реформа только приостановлена, и есть очень четкая дата начала следующей сессии. Сразу после Дня независимости мы продолжим работу над законодательством", — сказала Регев в интервью журналистам.



Регев утверждает, что "Нетаниягу приостановил продвижение законодательства, чтобы разрешить диалог, но если его не будет, мы снова вынесем законопроект на утверждение".



Представители оппозиции и коалиции в настоящее время ведут переговоры с президентом Исааком Герцогом, направленные на достижение компромисса по крайне спорным планам правительства по радикальному изменению судебной системы. Некоторые деятели оппозиции обвинили правительство в неискренности в его попытках достичь соглашения путем переговоров после того, как Нетаниягу на прошлой неделе объявил о паузе в закондательном процессе.

