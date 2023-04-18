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Регев в ярости из-за слов капитана El Al
18.04.2023 14:19 Алина Груднева

Регев в ярости из-за слов капитана El Al


Министр транспорта Мири Регев пришла в ярость, узнав о словах капитана самолета авиакомпании  El Al о Холокосте и диктатуре.

По данным "Аруц Шева", об этом сообщил высокопоставленный источник из минтранса.

"Раз за разом пилоты ведут себя так, как будто они владельцы. Так не может продолжаться. Здесь происходит что-то нехорошее, и после того, как министр поговорила с руководством авиакомпании, она ожидает, что руководство будет действовать в соответствии со своими словами и уважать тот факт, что они являются национальным перевозчиком", - сказал источник.

Напомним, капитан во время полета сказал пассажирам, что "такие вещи, как Холокост, потенциально могут произойти в диктатурах, и мы боремся за то, чтобы Израиль оставался демократической страной".

В El Al поспешили заверить, что "компания осуждает политические заявления любого рода".
 

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