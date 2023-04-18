



Регев в ярости из-за слов капитана El Al



Министр транспорта Мири Регев пришла в ярость, узнав о словах капитана самолета авиакомпании El Al о Холокосте и диктатуре.



По данным "Аруц Шева", об этом сообщил высокопоставленный источник из минтранса.



"Раз за разом пилоты ведут себя так, как будто они владельцы. Так не может продолжаться. Здесь происходит что-то нехорошее, и после того, как министр поговорила с руководством авиакомпании, она ожидает, что руководство будет действовать в соответствии со своими словами и уважать тот факт, что они являются национальным перевозчиком", - сказал источник.



Напомним, капитан во время полета сказал пассажирам, что "такие вещи, как Холокост, потенциально могут произойти в диктатурах, и мы боремся за то, чтобы Израиль оставался демократической страной".



В El Al поспешили заверить, что "компания осуждает политические заявления любого рода".

