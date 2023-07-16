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Регев требует закона, запрещающего протесты в Бен-Гурион
16.07.2023 09:11 Аркадий Бочаровский

Регев требует закона, запрещающего протесты в Бен-Гурион


Министр транспорта Мири Регев обратилась к специалистам в своем ведомстве с требованием о том, чтобы те начали работать над законом, который не позволил бы протестующим появляться в аэропорту Бен-Гурион. Одним из вариантов, который Регев предложила  для проверки, является закон, по которому для входа в Бен-Гурион требовался бы билет на самолет. Регев даже хочет закрепить законом положение о том, что Бен-Гурион не является “ общественным пространством”.

Корреспондент 13-го канала Авиад Гликман, опубликовавший эту информацию, также сообщает о том, что  юридический советник правительства даст свое заключение по поводу демонстраций в соответствии с просьбой министров и премьер-министра. Ожидается, что Бахарав-Миара уточнит указания относительно демонстраций и балансом между сохранением свободы слова и поддержанием общественного порядка. Она  не будет затрагивать вопрос о перекрытиях дорог, а сошлется на существующие полицейские процедуры.

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