



Регев требует закона, запрещающего протесты в Бен-Гурион



Министр транспорта Мири Регев обратилась к специалистам в своем ведомстве с требованием о том, чтобы те начали работать над законом, который не позволил бы протестующим появляться в аэропорту Бен-Гурион. Одним из вариантов, который Регев предложила для проверки, является закон, по которому для входа в Бен-Гурион требовался бы билет на самолет. Регев даже хочет закрепить законом положение о том, что Бен-Гурион не является “ общественным пространством”.



Корреспондент 13-го канала Авиад Гликман, опубликовавший эту информацию, также сообщает о том, что юридический советник правительства даст свое заключение по поводу демонстраций в соответствии с просьбой министров и премьер-министра. Ожидается, что Бахарав-Миара уточнит указания относительно демонстраций и балансом между сохранением свободы слова и поддержанием общественного порядка. Она не будет затрагивать вопрос о перекрытиях дорог, а сошлется на существующие полицейские процедуры.