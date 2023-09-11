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Регев о протестах на скоростном трамвае: свезем всех в Петах-Тикву
11.09.2023 07:03 Аркадий Бочаровский

Регев о протестах на скоростном трамвае: свезем всех в Петах-Тикву




На конференции вечером в воскресенье, 10 сентября, министр транспорта Мири Регев заявила, что ей удалось достичь договоренности с начальником  полиции Израиля Коби Шабтаем относительно протестов на скоростном трамвае.

По словам Реге в случае, если протестующие, как это было в предыдущие недели, прикуют себя наручниками в вагонах трамвая с требованием, чтобы он продолжил работу в шабат, то линия будет закрыта, а состав перегонят в Петах-Тикву. "Все кончено, никто не стоит выше закона", - сказала Регев.
 



Она добавила: "Люди блокируют трамвай, они приковывают себя наручниками в вагонах. Я договорилась с начальником полиции, что если это произойдет в следующую пятницу, все, кто пристегнут себя наручниками,  поедут в Петах-Тикву, - и пусть там ищут своих друзей".

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