Регев о протестах на скоростном трамвае: свезем всех в Петах-Тикву
На конференции вечером в воскресенье, 10 сентября, министр транспорта Мири Регев заявила, что ей удалось достичь договоренности с начальником полиции Израиля Коби Шабтаем относительно протестов на скоростном трамвае.
По словам Реге в случае, если протестующие, как это было в предыдущие недели, прикуют себя наручниками в вагонах трамвая с требованием, чтобы он продолжил работу в шабат, то линия будет закрыта, а состав перегонят в Петах-Тикву. "Все кончено, никто не стоит выше закона", - сказала Регев.
Она добавила: "Люди блокируют трамвай, они приковывают себя наручниками в вагонах. Я договорилась с начальником полиции, что если это произойдет в следующую пятницу, все, кто пристегнут себя наручниками, поедут в Петах-Тикву, - и пусть там ищут своих друзей".