



Регев о протестах на скоростном трамвае: свезем всех в Петах-Тикву







На конференции вечером в воскресенье, 10 сентября, министр транспорта Мири Регев заявила, что ей удалось достичь договоренности с начальником полиции Израиля Коби Шабтаем относительно протестов на скоростном трамвае.



По словам Реге в случае, если протестующие, как это было в предыдущие недели, прикуют себя наручниками в вагонах трамвая с требованием, чтобы он продолжил работу в шабат, то линия будет закрыта, а состав перегонят в Петах-Тикву. "Все кончено, никто не стоит выше закона", - сказала Регев.



השרה מירי רגב חושפת כעת בכנס בחירות: סגרתי עם המפכ"ל, שאם אנשי המחאה יאזקו את עצמם לרכבת בשישי הקרוב, נסגור את הרכבת, שתסיע אותם עד לדפו בפתח תקווה, שם שיחפשו את החברים שלהם, זה נגמר! pic.twitter.com/pIh2bZAOkm — אבי רבינא Avi Ravina (@AviRabina) September 10, 2023

Она добавила: "Люди блокируют трамвай, они приковывают себя наручниками в вагонах. Я договорилась с начальником полиции, что если это произойдет в следующую пятницу, все, кто пристегнут себя наручниками, поедут в Петах-Тикву, - и пусть там ищут своих друзей".