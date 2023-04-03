



Регев: Мы продолжим работу над законодательством сразу после Дня независимости

Министр транспорта Мири Регев заявила в воскресенье, что коалиция продолжит разработку закона о судебной реформе сразу после Дня независимости.



“Как сказал премьер-министр Нетаниягу, реформа только приостановлена, и есть очень четкая дата следующей сессии, сразу после Дня независимости мы продолжим работу над законодательством”, — заявил Регев в интервью изданию Melukadim .



Она добавила, что ”Нетаниягу сделал паузу, чтобы разрешить переговоры, но если они не состоятся, мы подадим [закон] на повторное утверждение”.



Регев продолжила: ”В создавшейся реальности Нетаниягу принял решение лидера сохранить единство народа. На мой взгляд, ему следовало продолжить хотя бы законопроект о составе Отборочной комиссии судей и внести на голосование во втором и третьем чтениях до окончания сессии”.



О левых демонстрациях против реформы она сказала: ”Полиция обращается с левыми анархистами привилегированным образом, а не как это делается с другими протестующими, нарушающими закон. Преференциальное обращение, которое они получили, доказывает необходимость судебной реформы”.



Регев прокомментировал увольнение министра обороны Йоава Галанта и сказал: ”Я ценю его, но я думаю, что поддаться давлению и напасть на премьер-министра, когда он был за границей, было ошибкой”.



Она подвергла критике явление, когда резервисты отказываются служить в знак протеста против реформы, и сказала: ”Министр обороны и начальник штаба должны уволить всех отказавшихся. одолжение. Мы выиграли войны даже с небольшой армией, и мы победим без [этих отказников]”.



О своем предшественнике на посту министра транспорта, лидере “Аводы” Мерав Михаэли, Регев сказала: ”Слава богу, мы избавились от этой неприятной женщины”.



