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Регев чуть не вызвала дипломатический скандал с ОАЭ: Коэн вмешался
22.03.2023 15:03 Алина Груднева

Регев чуть не вызвала дипломатический скандал с ОАЭ: Коэн вмешался

Министр транспорта Мири Регев чуть не вызвала дипломатический скандал, сказав, что ей не нравится посещать Дубай.

Она сказала, что не намерена возвращаться в ОАЭ.

Министру иностранных дел Израиля Эли Коэну пришлось экстренно вмешаться, чтобы исправить ситуацию.

"Дубай — прекрасное место для посещения, и неслучайно более 1 миллиона израильтян решил посетить Дубай", - написал он в Twitter.

По словам Коэна, отношения между Израилем и ОАЭ являются стратегическими. Еврейское Государство продолжит работать над их укреплением.
 

 

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