Регев чуть не вызвала дипломатический скандал с ОАЭ: Коэн вмешался
Министр транспорта Мири Регев чуть не вызвала дипломатический скандал, сказав, что ей не нравится посещать Дубай.
Она сказала, что не намерена возвращаться в ОАЭ.
Министру иностранных дел Израиля Эли Коэну пришлось экстренно вмешаться, чтобы исправить ситуацию.
"Дубай — прекрасное место для посещения, и неслучайно более 1 миллиона израильтян решил посетить Дубай", - написал он в Twitter.
По словам Коэна, отношения между Израилем и ОАЭ являются стратегическими. Еврейское Государство продолжит работать над их укреплением.
I❤️Dubai— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) March 22, 2023
וכך גם מיליון ישראלים שביקרו באיחוד האמירויות הערביות בשנת 2022
🇮🇱🕊️🇦🇪 pic.twitter.com/U0j5oZM3Do