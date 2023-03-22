



Регев чуть не вызвала дипломатический скандал с ОАЭ: Коэн вмешался

Министр транспорта Мири Регев чуть не вызвала дипломатический скандал, сказав, что ей не нравится посещать Дубай.



Она сказала, что не намерена возвращаться в ОАЭ.



Министру иностранных дел Израиля Эли Коэну пришлось экстренно вмешаться, чтобы исправить ситуацию.



"Дубай — прекрасное место для посещения, и неслучайно более 1 миллиона израильтян решил посетить Дубай", - написал он в Twitter.



По словам Коэна, отношения между Израилем и ОАЭ являются стратегическими. Еврейское Государство продолжит работать над их укреплением.

