



Регев – Бахарав-Миара: Израиль должен принять меры против протестов на вокзалах

В преддверии массовых протестов против судебной реформы, которые могут привести к нарушению работы автомобильных и железных дорог Израиля во вторник, министр транспорта Мири Регев призвала юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара действовать в рамках своих полномочий против демонстраций на железнодорожных платформах.



Регев заявила, что в соответствии с правилами железных дорог запрещается мешать пассажирам входить и выходить из поездов, создавать помехи работе сотрудников службы безопасности и устраивать необоснованные беспорядки, которые беспокоят других пассажиров. Министр транспорта заявила, что ее интересует, как “юридический советник сможет оправдать нарушение закона”, что также создаст проблемы общественной безопасности, поскольку платформы узкие, а поезда движутся с высокой скоростью.



Министр инфраструктуры Исраэль Кац заявил, что план проведения демонстраций на железнодорожных платформах приведет к остановке работы в ущерб сотням тысяч пассажиров.



“Полиция Израиля, отвечающая за безопасность израильских железных дорог и соблюдение закона, должна любой ценой предотвратить это нарушение”, – написал Кац.



В рамках "Национального дня сопротивления" акции протеста ожидаются на вокзалах Ход ха-Шарон Соколов Хайфский центр Хашмона, Биньямина, Герцлия, Тель-Авив ха-Шалом и Лод.