Новости » Политика
13.08.2022 23:44 Ольга Белозерова

"Регавим" о назначении Мазуза: "Есть возможность предотвратить это"

Движение "Регавим" прокомментировало ожидаемое назначение Мени Мазуза главой Комитета по назначению высших государственных деятелей.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

"Мени Мазуз снова и снова доказывал в ряде дел, которые он рассматривал в БАГАЦе, что он не разделяет профессионализм и свои крайние личные позиции. Беннет, Шакед и Хендель, у вас есть возможность предотвратить это. Если вы этого не сделаете, ущерб будет продолжаться еще долгие годы", - говорится в заявлении "Регавим". 

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