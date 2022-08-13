



"Регавим" о назначении Мазуза: "Есть возможность предотвратить это"

Движение "Регавим" прокомментировало ожидаемое назначение Мени Мазуза главой Комитета по назначению высших государственных деятелей.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Мени Мазуз снова и снова доказывал в ряде дел, которые он рассматривал в БАГАЦе, что он не разделяет профессионализм и свои крайние личные позиции. Беннет, Шакед и Хендель, у вас есть возможность предотвратить это. Если вы этого не сделаете, ущерб будет продолжаться еще долгие годы", - говорится в заявлении "Регавим".