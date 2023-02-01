



Реформы общественного вещания. План министра Кари



Газета "Исраэль Хайом" публикует подробности планируемой реформы министра связи Шломо Кари, в центре которой - массовые сокращения в новостном отделе Общественной вещательной корпорации.



В настоящее время, согласно реформе, общественная вещательная корпорация "Кан" не будет закрыта, но ее бюджет будет резко сокращен. Многие отделы в ней будут закрыты, а отдел новостей, в который входят информационные передачи 11 канала и радиостанции Решет Бет, пострадает от очень значительного сокращения бюджета.



Часть радиостанций корпорации будет приватизирована и передана в частные руки. Также сообщается, что программа реформ еще может претерпеть незначительные изменения до вторника следующей недели, когда КарИ представит программу на пресс-конференции.