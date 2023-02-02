



Реформа общественного вещания в Израиле заморожена на неопределенный срок



Израильское ТВ сообщает о том, что на этой неделе главы коалиции приняли решение не продвигать никаких других программ, кроме правовой реформы - до дальнейшего уведомления. Теперь цель коалиции - сосредоточиться исключительно на продвижении реформы и не заниматься другими вопросами.



Министр связи Шломо Кари планировал объявить о сокращении бюджета корпорации на сотни миллионов, но в итоге до этого дело не дошло. "В государстве Израиль нет места общественному вещанию", - сказал Кари в интервью "Встреча с прессой" около трех недель назад. "Будет устранение барьеров и открытие рынка для конкуренции. Я надеюсь, что это будет включено в готовящийся закон о договоренностях".



Кари добавил: "Бюджет корпорации будет сокращен на сотни миллионов. Эти сотни миллионов сегодня идут единственному игроку на рынке (Общественной вещательной корпорации) и блокируют всю конкуренцию на рынке. Я хочу открывать рты, а не затыкать их. Вместо того чтобы вкладывать все четыреста миллионов в корпорацию - мы будем использовать эти средства и на другие проекты".