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Реформа Левина 2023 года - по сути, умеренная версия плана Беннета-Шакед в 2019
17.01.2023 17:44 Аркадий Бочаровский

Реформа Левина 2023 года - по сути, умеренная версия плана Беннета-Шакед в 2019


Обозреватель 12-го канала израильского ТВ Амит Сегаль напомнил прессе и избирателям о некоторых предвыборных обещаниях столь дорогих их сердцу “новых правых” - Нафтали Беннета и Аелет Шакед, а заодно - и о сути споров вокруг "судебной реформы".

Сегаль пишет: “План реформы Левина 2023 года - по сути, умеренная версия плана Беннета-Шакед в 2019“. Он публикует предвыборный постер “дуэта”, который тогда продавал себя под лейблом Ха Ямин Ха Хадаш: 

План реформы Левина 2023 года - по сути, умеренная версия плана Беннета-Шакед в 2019

1. Отмена комитета по отбору судей.

2. Одобрение правительством и Кнессетом назначения верховных судей.
 



3. Положение об отмене вето БАГАЦа (пискат а -итгабрут)  - при большинстве в 61 голос)

4. Отмена полномочий Высшего суда справедливости вмешиваться в усмотрение министров правительства. Отмена оснований разумности и пропорциональности.

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