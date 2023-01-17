



Реформа Левина 2023 года - по сути, умеренная версия плана Беннета-Шакед в 2019



Обозреватель 12-го канала израильского ТВ Амит Сегаль напомнил прессе и избирателям о некоторых предвыборных обещаниях столь дорогих их сердцу “новых правых” - Нафтали Беннета и Аелет Шакед, а заодно - и о сути споров вокруг "судебной реформы".



Сегаль пишет: “План реформы Левина 2023 года - по сути, умеренная версия плана Беннета-Шакед в 2019“. Он публикует предвыборный постер “дуэта”, который тогда продавал себя под лейблом Ха Ямин Ха Хадаш:



План реформы Левина 2023 года - по сути, умеренная версия плана Беннета-Шакед в 2019



1. Отмена комитета по отбору судей.



2. Одобрение правительством и Кнессетом назначения верховных судей.



והנה כאן, נפתלי בנט בעצמו מפרסם בחשבון הטוויטר שלו את חזון 100 הימים של שקד.



1. ביטול הווועדה לבחירת שופטים.



2. אישור הממשלה והכנסת למינוי שופטי העליון.



3. פסקת התגברות כללית (ברוב של 61).



4. ביטול סמכות בג"ץ להתערב בשיקול דעת שרי הממשלה. ביטול עילות הסבירות והמידתיות.



📌🧡 pic.twitter.com/AeEaq0GqPh — אבישי גרינצייג (@avishaigrinzaig) January 16, 2023

3. Положение об отмене вето БАГАЦа (пискат а -итгабрут) - при большинстве в 61 голос)4. Отмена полномочий Высшего суда справедливости вмешиваться в усмотрение министров правительства. Отмена оснований разумности и пропорциональности.