Реформа Левина 2023 года - по сути, умеренная версия плана Беннета-Шакед в 2019
Обозреватель 12-го канала израильского ТВ Амит Сегаль напомнил прессе и избирателям о некоторых предвыборных обещаниях столь дорогих их сердцу “новых правых” - Нафтали Беннета и Аелет Шакед, а заодно - и о сути споров вокруг "судебной реформы".
Сегаль пишет: “План реформы Левина 2023 года - по сути, умеренная версия плана Беннета-Шакед в 2019“. Он публикует предвыборный постер “дуэта”, который тогда продавал себя под лейблом Ха Ямин Ха Хадаш:
План реформы Левина 2023 года - по сути, умеренная версия плана Беннета-Шакед в 2019
1. Отмена комитета по отбору судей.
2. Одобрение правительством и Кнессетом назначения верховных судей.
3. Положение об отмене вето БАГАЦа (пискат а -итгабрут) - при большинстве в 61 голос)
4. Отмена полномочий Высшего суда справедливости вмешиваться в усмотрение министров правительства. Отмена оснований разумности и пропорциональности.