



Реестру ущерба от агрессии РФ быть: в Исландии подписана политическая декларация

В среду, 17 мая, на саммите Совета Европы в Рейкьявике (Исландия) подписан исторический документ – политическая декларация о создании Реестра ущерба, нанесенного агрессией России против Украины. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.



Соглашение подписано как договор Совета Европы и предусматривает привлечение также государств из-за пределов организации.



"Благодарю Совет Европы и все государства-участники, которые на высоком уровне поддержали это знаковое решение", –написал глава украинского правительства.



Денис Шмыгаль подчеркнул, что такой Реестр является "важным этапом на пути к справедливости и возмещению Украине и украинцам ущерба, который Россия нанесла своей жестокой войной".



"Теперь необходимо обеспечить непосредственно работу Реестра, чтобы пострадавшие от российской агрессии могли подавать свои заявления, – подчеркнул глава украинского правительства. – Наша цель – создание комплексного механизма компенсации, который обеспечит выплату РФ полного возмещения ущерба Украине в соответствии с международным правом. В частности, за счет российских активов в мире. Двигаемся к цели вместе с партнерами".



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Отметим, что Реестр ущерба будет расположен в Гааге. Договор предусматривает создание базы данных для фиксации доказательств потерь или убытков, причиненных государству Украина, физическим и юридическим лицам из-за противоправных действий РФ, начиная с 24 февраля 2022 года.



В эту базу данных также будут вносить финансовые претензии пострадавших к РФ.



Предполагается, что согласованные и подтвержденные претензии будут реализованы впоследствии, когда международное сообщество согласует механизм компенсации и источники его наполнения. В официально подписанных в Рейкьявике документах есть ссылка на этот будущий механизм с обозначением того, что его еще должны согласовать.



Ранее на саммите в Рейкьявике Урсула фон дер Ляйен призвала мир поддержать "мирную формулу" Зеленского.